Последнее обновление: 26.08.2019 14:31

Природный пожар на Канарах удалось взять под контроль

Природный пожар на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, удалось взять под контроль, говорится в заявлении правительства региона.

Природный пожар начался на острове Гран-Канария 17 августа, его площадь составила почти 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных - около 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, что к вечеру четверга в свои дома смогли вернуться 9,8 тысячи человек.

"Правительство Канарских островов в воскресенье объявило, что пожар... начавшийся в субботу 17 августа, взят под контроль", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе власти Канарских островов сообщили, что ситуацию с пожаром удалось стабилизирован, однако возгорание не было взято под контроль.

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