Власти РБ повысили зарплаты учителям и врачам

В Беларуси с 1 сентября повышается заработная плата работникам бюджетных организаций, следует из постановления Совмина №632 от 31 августа 2018 года.

Согласно документу с 1 сентября 2018 года тарифные ставки (оклады) повышаются:

педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей - 20 процентов;

фармацевтическим работникам, имеющим высшее фармацевтическое образование (провизорам), – на 75 процентов;

фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное фармацевтическое образование (фармацевтам),– на 40 процентов;

работникам организаций здравоохранения, структурных подразделений медицинских научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (за исключением учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор), занимающим:

должности химик, ведущий химик, биолог, ведущий биолог, выполняющим комплексные многоэтапные молекулярно-биологические исследования, иммуноферментные исследования, исследования в области клеточной медицины, – на 100 процентов;

должности медицинский физик, ведущий медицинский физик, инженер, ведущий инженер, выполняющим работу по синтезу, фармакопейному анализу и дозиметрическому контролю радиофармацевтических лекарственных средств, обслуживающим и эксплуатирующим медицинское диагностическое оборудование для лучевой диагностики, аппараты и компьютерные системы для проведения планирования, реализации и гарантии качества лучевой терапии, – на 100 процентов;

доплаты:

врачам-специалистам, в том числе являющимся руководителями, – в размере 20 процентов оклада;

медицинским работникам, имеющим среднее специальное медицинское образование, – в размере 13 процентов оклада.

Документом также предусмотрено повышение с 1 октября 2018 г. тарифной ставки первого разряда для работников бюджетных организаций с 34 до 35,5 рубля, или на 4,4 процента.