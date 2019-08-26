Все больше бразильских штатов просят о помощи в тушении лесных пожаров

Бразильский штат Амазонас обратился за помощью к военным из-за непрекращающихся сильных лесных пожаров. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило новостное агентство Agência Brasil.

Это уже седьмой штат, в котором военные будут помогать в тушении пожаров.

Соответствующий декрет, позволяющий задействовать военных в борьбе со стихийным бедствием, ранее подписал президент страны Жаир Болсонару. Сейчас в тушении пожаров задействованы более 43 тысяч солдат.

Также Минобороны Бразилии объявило, что военные начали использовать самолеты для того, чтобы сбрасывать воду на горящие леса, в том числе - два крупных транспортных авиалайнера Lockheed C-130 Hercules. Каждый может перевозить до 12 тысяч литров воды.

Количество лесных пожаров в Бразилии продолжает увеличиваться. С начала года там зафиксированы почти 80 тысяч пожаров, только лишь за пятницу - более тысячи новых. Большинство из них - в Амазонии, крупнейшем в мире тропическом лесном массиве.

Президент Жаир Болсонару неоднократно отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, он расценивает это как "вмешательство во внутренние дела страны".