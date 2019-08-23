Последнее обновление: 23.08.2019 15:27

Журналистские организации осудили жесткие действия полиции в Москве

Коалиция из восьми журналистских организаций и организаций в защиту СМИ призвали власти России незамедлительно прекратить травлю журналистов, освещающих протестные акции в Москве за честные выборы в Мосгордуму.

В совместном заявлении, обнародованном в пятницу, 23 августа, указывается, что эти репортеры систематически подвергаются задержаниям и избиениям.

Только 27 июля полицейские сломали носы двум журналистам, другого избили дубинкой, в результате чего тот получил травмы головы и рук, четвертого избили уже в автозаке и причинили телесные повреждения пятому, говорится в документе. В заявлении также отмечается, что за последние несколько недель полиция задержала десятки журналистов даже после того, как те показали свою журналистскую аккредитацию, а Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить "рекламу" протестных акций, предупредив, что невыполнение этого требования будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела России.

В совместном заявлении также сообщается, что целый ряд журналистских организаций и организаций за свободу СМИ подали две жалобы в Совет Европы в связи с действиями российских властей, однако Россия до сих пор никак не отреагировала на это.

Представитель лондонской организации "Индекс цензуры" Джессика Ни Мхейнин констатировала, что российским властям, очевидно, "безразлично, что задержания и насилие против протестующих и журналистов являются вопиющим нарушением их обязательств в рамках норм международного права". Она предупредила, что подобные действия лишь "раздуют пожар продемократических протестов", напомнив, что журналисты являются защитниками демократии. "Без журналистов и свободы СМИ нет демократии", - подчеркнула Ни Мхейнин.

Представитель Европейского центра за свободу прессы и СМИ Нора Уехофситц заявила, что "насилие против журналистов в России - это нарушение свободы прессы и свободы информации", и призвала прекратить его.

Со своей стороны представитель Международного института прессы Рави Прасад сказал, что "нападение на журналистов, освещающих демократические протесты, противоречит принципам демократии". "Правительству России следует позволить журналистам выполнять свою работу без страха перед репрессиями и нападениями. Нападая на журналистов, Россия пытается задушить свободу прессы и право ее народа на получение информации", - указал он.

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