Google и Mozilla помешали властям Казахстана "следить" за гражданами

Разработчики браузеров Google Chrome и Mozilla заблокировали работу сертификата безопасности, который правительство Казахстана планировало установить на гаджетах граждан. Об этом заявила старший техдиректор Google Париса Таб, сообщает VICE.

"Мы никогда не будем толерантными к любым попыткам какой-либо организации скомпрометировать данные пользователей Chrome. Мы имgлементировали защиту от этого (казахского — ред.) сертификата и всегда будем принимать соответствующие меры для защиты пользователей по всему миру", - сказала она.

Как сообщает VICE, представитель Apple также заявил о блокировании сертификата правительства Казахстана.

По данным портала, такой сертификат позволяет государственным органам следить за активностью пользователей в Facebook, Twitter, Google и перехватывать пароли 18 миллионов граждан Казахстана.

Однако, после соответствующего решения разработчиков браузеров казахским органам мониторить активность своих граждан в интернете станет значительно труднее.

Отмечается, что у браузеров Google Chrome и Mozilla есть список организаций, имеющих право выдавать такой сертификат безопасности, однако в этом списке нет правительства Казахстана.