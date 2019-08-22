Хакеры атаковали сайты госслужб Финляндии

В Финляндии хакеры атаковали сайты полиции, налоговой службы и пограничной охраны. Об этом сообщает Yle.

"Интернет-сайты финских госслужб работают с перебоями из-за хакерских атак", - говорится в сообщении.

Помехи в сети начались еще вчера.

С перебоями работали сайты полиции, налоговой службы и пограничной охраны.

Теперь работа этих сайтов частично восстановлена.

Причина и обстоятельства атаки выясняются.

Пока что нет информации о том, как долго продлятся препятствия.

Ранее, 8 августа, хакеры осуществили атаку на образовательную сеть финского города Пори.