Хакеры атаковали сайты госслужб Финляндии

В Финляндии хакеры атаковали сайты полиции, налоговой службы и пограничной охраны. Об этом сообщает Yle.
"Интернет-сайты финских госслужб работают с перебоями из-за хакерских атак", - говорится в сообщении.
Помехи в сети начались еще вчера.
С перебоями работали сайты полиции, налоговой службы и пограничной охраны.
Теперь работа этих сайтов частично восстановлена.
Причина и обстоятельства атаки выясняются.
Пока что нет информации о том, как долго продлятся препятствия.
Ранее, 8 августа, хакеры осуществили атаку на образовательную сеть финского города Пори.