Последнее обновление: 22.08.2019 17:40

МВФ снимет ограничения по возрасту для директора

Исполнительный совет Международного валютного фонда рекомендовал снять возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. об этом сообщила финансовая организация.

Решение должно быть принято советом управляющих фонда простым большинством. Голосование пройдет с 21 августа по 4 сентября.

Устав МВФ с 1951 года запрещает избрание главой МВФ кандидата в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, уже будучи избранным, директор не может продолжать исполнение обязанностей после 70-летия. Для должности президента Всемирного банка таких ограничений нет, отмечает МВФ.

Сняв возрастные ограничения, МВФ откроет дорогу к должности директора-распорядителя кандидату Евросоюза Кристалине Георгиевой (ей 66 лет).

Место главы МВФ стало вакантным после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый зам Лагард американец Дэвид Липтон. Выдвижение кандидатов на пост главы МВФ закончится 6 сентября, хотя исход отбора уже практически предрешен: у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме 44% голосов.

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