Последнее обновление: 21.08.2019 16:57

Facebook разработал функцию, которая усилит контроль пользователей над их данными

Социальная сеть Facebook разработала функцию "Активность вне Facebook", с помощью которой пользователи смогут выяснить, какая информация о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалять ее.

"Функция "Активность вне Facebook" показывает Вам приложения и веб-сайты, которыми Вы пользовались, и которые присылают нам информацию о Вас. Такую информацию теперь можно будет удалить, если Вы этого хотите", - говорится в пресс-релизе компании.

отмечается, что эта функция предоставит пользователям больше прозрачности и контроля за их данными в соцсети.

Сначала новая функция будет доступна в Ирландии, Южной Корее и Испании.

Facebook планирует постепенно "в течение нескольких месяцев" сделать новую функцию доступной для пользователей во всем мире.

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