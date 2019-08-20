В Армении выявили случаи сибирской язвы

Случаи сибирской язвы выявлены в селе Геховит Гегаркуникской области Армении, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава страны.

"Двое жителей села Геховит (в 130 километрах от Еревана) обратились в больницу города Мартуни с признаками кожной формы сибирской язвы… Они сообщили, что несколько дней назад разделывали в селе говяжью тушу… Позднее симптомы кожной формы сибирской язвы были выявлены еще у шести сельчан", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным Минздрава, в село выехали специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, которые на месте методом полимеразной цепной реакции выявили у пяти граждан ДНК возбудителя сибирской язвы. В пресс-службе заявили, что пятеро пациентов направлены в ереванскую инфекционную больницу "Норк" для оценки их клинического состояния.

"Все больные получают необходимое лечение, за жителями села установлен медицинский надзор", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент в селе проводятся совместные профилактические работы с инспекционным органом безопасности пищевых продуктов. Население оповещается о медико-гигиенических аспектах здорового образа жизни.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.

Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.