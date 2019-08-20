На Канарах объявили беспрецедентную экологическую катастрофу из-за лесных пожаров

Вследствие масштабных лесных пожаров в северной части испанского острова Гран-Канария местная власть была вынуждена эвакуировать более 9 тысяч человек, сообщает BBC.

«Более 9 тысяч человек эвакуированы в связи с лесными пожарами на севере испанского острова Гран-Канария, третьего по величине среди Канарских островов. Власти уже заявили о беспрецедентной экологической катастрофе», - говорится в сообщении.

Пожары на острове начались в эту субботу недалеко от города Техеда. Огонь продвигается по двум фронтам в горной местности. Только за ночь с субботы на воскресенье площадь, охваченная пламенем, увеличилось с 3,4 тысячи до 6 тысяч гектаров.

По словам чиновников, активному участию в борьбе с пожарами препятствуют высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность.

На борьбу с огнем направили 14 самолетов и вертолетов, а также около 700 спасателей, в том числе 200 военных.

Пламя пока не дошло до жилых районов и туристических мест, но распространилось в природном парке Тамадаба, где растут одни из старейших сосновых лесов острова.

В некоторых районах пламя было настолько сильным, что самолеты, сбрасывающие воду, не могли там работать.