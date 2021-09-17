Розничный товарооборот в Беларуси за январь-август подрос всего лишь на 0,5%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 38,6 млрд рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,9 рубля против 15,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота республики, в январе-августе 2021 г. составил 35,7 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 83,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107% к уровню января-августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 2,1 млрд рублей, или 118,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.