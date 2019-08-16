Обновленный частный космопорт для космических туристов представлен в США

Базирующаяся в американском штате Нью-Мексико компания Virgin Galactic в четверг, 15 августа, презентовала обновленный частный космопорт "Америка" - космодром и центр управления суборбитальными полетами, призванный способствовать развитию космического туризма.

База расположена в пустыне, примерно в 50 километрах к востоку от города Трут-ор-Консекуэнсес.

Как пояснили в компании, центр "в первую очередь ориентирован на выполнение космических полетов", а также включает ряд зон (в частности, зал ожидания для пассажиров), которые "будут использоваться клиентами Virgin Galactic, их друзьями и членами их семей".

Кроме того, журналистам презентовали самолет-носитель VMS Eve, созданный компанией Scaled Composites LLC для запусков космолета SpaceShipTwo - частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования.

Virgin Galactic входит в состав Virgin Group - международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. В 2007 году Virgin Galactic и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали меморандум о сотрудничестве. Впервые космопорт в Нью-Мексико был представлен общественности в 2008 году.

С тех пор свыше 600 человек зарегистрировались в качестве космических туристов, на 2009 год стоимость билета на космолет составляла 250 тыс. долларов (225 тыс. евро). Когда может состояться первый полет, пока неясно. Как отмечают эксперты, необходимы дополнительные тестовые испытания. Репутация проекта, в частности, серьезно пострадала в 2014 году, когда пилот Virgin Galactic разбился во время испытательного полета на базе в Калифорнии, а его напарник получил серьезные травмы.

Корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo поднимается в воздух при помощи самолета-носителя, а затем отстыковывается и включает собственный ракетный двигатель, который выводит его по параболической траектории на высоту до 100 км.