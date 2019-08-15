Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.

Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий. Решение о запрете экспорта Лондон объяснил способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям для их "повреждения".

"Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски", — говорится в сообщении.

В прошлом году командование НАТО также выражало обеспокоенность безопасностью подводных коммуникаций из-за "активности" российских подводных лодок. В альянсе заявили, что российские военные "проявляют интерес к подводной инфраструктуре НАТО" — в частности, к каналам связи между США и Европой.