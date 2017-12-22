Джонсон и Лавров поспорили в Москве из-за вмешательства РФ в дела Британии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава МИД РФ Сергей Лавров поспорили на пресс-конференции в Москве из-за информации о российском вмешательстве в политику разных стран.

Лавров, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Россию обвиняли во вмешательстве в политические процессы в США, Франции и других странах, но никто не предоставил доказательств.

"Даже в западном сообществе немало деятелей, имеющих здравый смысл и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза", - сказал Лавров.

Джонсон, слушавший Лаврова через переводчика, моментально ответил: "Не было успешного (вмешательства. - Ред.). Я думаю, будет правильно сказать так".

Лавров в ответ это заметил, что если Джонсон ему не возразит, то "у него дома будет испорчена репутация среди СМИ".

Тогда Джонсон сказал, что больше беспокоится о репутации Лаврова. "Я считаю, очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они ни были, они оказались безуспешными. Мне кажется, что если бы эти попытки имели успех, все было бы совсем иначе", - сказал Джонсон.