Лондон говорит о мерах против связанных с Путиным бизнесменов

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в четверг предположил, что коррумпированные россияне, которые своим богатством обязаны связям с президентом РФ Владимиром Путиным, могут стать мишенью британской полиции в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Лондон в среду объявил о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Россия отрицает причастность к произошедшему с бывшим агентом и пообещала ответные меры.

“Все хотят видеть, как одни из самых богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным... и чье богатство можно объяснить их отношениями с Владимиром Путиным - может так произойти, что правоохранительные органы, полиция смогут потребовать объяснить происхождение этих средств и привлечь их к ответственности за вопиющие случаи коррупции”, - сказал Джонсон в эфире телеканала BBC в ходе интервью, посвященном ответу Лондона на отравление Скрипаля.