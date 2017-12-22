Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

Глава МИД Британии прибыл в Москву: РФ должна прекратить дестабилизацию европейских стран

Отношения Великобритании и России не могут вернуться к состоянию "бизнес как обычно" пока Москва не прекратит дестабилизацию европейских стран, в том числе Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании по случаю визита министра Бориса Джонсона в Москву, который проходит 22 декабря.

Отмечается, что во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым Борис Джонсон будет поощрять сотрудничество в совместных международных вызовов, в частности, ядерного соглашения с Ираном и северокорейской угрозы.

Однако Джонсон отметит, что Великобритания будет и дальше защищать свои интересы и интересы союзников на фоне враждебности между Россией и Западом, которая является самой высокой со времени окончания холодной войны.

"Наши отношения с Россией не могут бать "бизнесом как обычно", пока РФ продолжает дестабилизировать европейские государства, в том числе Украину", - заявил министр.

"Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к западу, но не обязательно так должно продолжаться и дальше", - отметил Джонсон.

По его словам, его визит в Россию приходится на критическое время, когда существует потребность совместной работы над глобальными вызовами.

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