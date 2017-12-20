Британия: никакой перезагрузки отношений с РФ до решения вопросов Крыма и Донбасса

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что он "ни на секунду" не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией, пока она не прекратит дестабилизировать Донбасс и не будет решен вопрос Крыма.

"Мы все помним трагическую историю с Хиллари Клинтон и ее кнопкой для перезагрузки отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на этом этапе. Нельзя продолжать отношения, делая вид, что ничего не произошло", - подчеркнул британский дипломат.

Министр подчеркнул, что Соединенное Королевство никогда не избегало введения санкций в отношении Кремля, и заверил, что Лондон сохранит "твердость в защите основополагающих принципов" в этом вопросе.

"Пока не будут решены ключевые вопросы - не будет остановлена ​​дестабилизирующая деятельность на Донбассе и не будет решен вопрос о статусе Крыма, который является единственной территорией суверенного европейского государства, аннексированной после 1945 года, - мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.