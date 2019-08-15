В США 13 штатов будут судиться с администрацией Трампа из-за Green Card

13 штатов, а также генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон подали в среду иск на администрацию Трампа из-за нового правила, расширяющего возможности правительства запрещать въезд или Green Card легальным иммигрантам. Об этом сообщает The Hill.

«Штаты подают иск против министерства национальной безопасности из-за нового правила, расширяющего возможности правительства запрещать въезд или Green Card легальным иммигрантам на основе использования государственных услуг, таких как талоны на еду и Medicaid», - говорится в сообщении.

Фергюсон заявил, что это правило является незаконным, поскольку оно изменяет "прежнее значение термина "государственная ответственность", аргументируя это тем, что нововведение нарушает Закон об иммиграции и гражданстве.

Иск также поддержал губернатор Вашингтона Джей Инсли.

«Вашингтон всегда будет поддерживать иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить», - сказал Инсли.

Как сообщалось, администрация американского президента Дональда Трампа вводит новые правила, которые могут осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов. Они вступают в силу 15 октября.