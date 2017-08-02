Лукашенко продлил финансовую поддержку строительства жилья

Для многодетных и молодых семей продлено право получать господдержку при строительстве жилья. Это предусмотрено указом №274 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", который Александр Лукашенко подписал 2 августа 2017 года.

Этот указ вносит изменения в указ от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", из-за которого молодые и многодетные семьи, вступившие в строительство о взявшие коммерческие кредиты, оказались в правовой яме – на момент заключения кредитных договоров они имели право на финансовую поддержку государства, но реализовать это право возможно только после завершения строительства.

Теперь молодые и многодетные семьи, оформившие кредитные договора до 6 августа 2017 года, смогут получить финансовую поддержку на условиях указа №585 от 22 ноября 2007 года "О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства".

Ранее указ №585 обеспечивал получение финансовой поддержки в том числе и на приобретение жилья.