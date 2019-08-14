В Испании проходит забастовка железнодорожников

Сотни поездов были отменены по всей Испании в день забастовки сотрудников железнодорожной компании Renfe, некоторые пассажиры были вынуждены менять свои планы.

В среду проходит вторая из четырех запланированных забастовок - первая за это лето состоялась 31 июля, следующие запланированы на 30 августа и 1 сентября.

Забастовка в среду (отменены более 300 поездов дальнего сообщения, средней дистанции, пригородные и товарные) проходит накануне "длинных выходных" в стране, когда многие испанцы предпочитают на несколько дней уехать в другие регионы.

Однако неприятных последствий большинству пассажиров удалось избежать. Во-первых, о забастовке было известно заранее. Во-вторых, министерство развития установило минимальные нормы предоставления услуг: поезда пригородного сообщения должны обеспечивать по крайней мере 75% от движения по расписанию в часы пик и 50% в остальное время, поезда на средние дистанции - 65%, дальнего следования, в том числе высокоскоростные, - 78%, товарные поезда - 25%. Забастовка проходит с 12.00 до 16.00 и с 20.00 до 00.00.

"Паники нет, заранее было известно о забастовке и пассажиров предупредили", - рассказала сотрудница Renfe на вокзале "Аточа" в Мадриде. Ее коллега, занимающаяся оказанием услуг клиентам в зоне пригородного сообщения, сказала, что некоторые пассажиры приходили выяснять расписание "из-за неверной информации, которую распространяют некоторые испанские СМИ".