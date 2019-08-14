В Черногории ввели штрафы до 20 тысяч евро за курение в закрытых помещениях

Закон об ограничении употребления табачной продукции, который запрещает курение в закрытых помещениях со штрафами до 20 тысяч евро, вступил в среду в силу в Черногории.

Документ был принят парламентом 31 июля. Он запрещает курение в закрытых помещениях всех общественных и коммерческих объектов кроме казино. Особенно в той части кафе и ресторанов, где подаются еда и напитки.

"Законом четко приписаны условия изоляции, площади, места расположения и оборудования этого помещения (курилки – ред.). Оно должна быть изолировано от утечки табачного дыма, иметь площадь не менее 10 квадратных метров, занимать не более 20% рабочего или общественного пространства и не должно быть предназначено для прохода в другие помещения", - передает национальное телевидение страны.

Ранее законом предполагалось за уплату отдельного налога выделение части площади кафе, ресторана или бара в "курящую зону", что на практике иногда означало установку значка о разрешении курения в части помещения, без каких-либо стен и перегородок.

Каким образом будет осуществляться контроль за исполнением закона в одной из самых курящих стран региона, не уточнятся. Отмечается, что штраф для владельцев заведений-нарушителей может составить до 20 тысяч евро.