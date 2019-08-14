Последнее обновление: 14.08.2019 13:06

Суд разрешил выгонять демонстрантов из аэропорта Гонконга

Администрация Международного аэропорта Гонконг получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала, где второй день подряд из-за протестов отменяют авиарейсы. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Источник подтвердил, что администрация аэропорта, которую представляет старший адвокат Бенджамин Ю, получила распоряжение судьи (о разгоне демонстрантов) поздно вечером во вторник», - говорится в сообщении.

Пока нет информации о том, какие именно меры обусловлены в ордере в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания. Но технически он вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, по данным разведки США, Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

За последние несколько дней протестов полиция арестовала по меньшей мере 149 демонстрантов.

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