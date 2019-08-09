Трамп намекает на необходимость девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь выразил недовольство укреплением курса доллара, сказав, что процентные ставки ФРС оказывают негативное влияние на американских производителей.

“Высокий уровень процентных ставок ФРС, по сравнению с другими странами, поддерживает доллар на высоком уровне, что усложняет конкуренцию на равных условиях для наших крупных производителей, такик как Caterpillar, Boeing, John Deere, наших автомобильных компаний и т.д.”, - сообщил Трамп в серии твитов, передает Reuters.