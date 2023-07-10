Последнее обновление: 10.07.2023 16:30

Минфин США: Альтернативы доллару в обозримой перспективе нет

Доллар США останется доминирующей валютой на международном рынке, и альтернативы американской валюте в обозримом будущем не будет, заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Китай.

При этом он отметила, что доллар США используется в 90% международных операций, сообщает Reuters.

"Все известные мне данные показывают, что доллар США используется в подавляющем большинстве международных операций, в около 90 процентах, и я не думаю, что существует альтернатива, которая могла бы изменить это в обозримом будущем", - сказала Йеллен, отвечая на вопрос о планах стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) ввести новую валюту.

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