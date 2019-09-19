Нацбанк США во второй раз в 2019 году понизил ключевую ставку

Федрезерв снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов по итогам завершившегося в среду заседания, столкнувшись с противоречивыми экономическими данными, постоянным давлением Белого дома и неожиданным скачком краткосрочных ставок.

Сокращение привело к понижению диапазона целевой процентной ставки до 1,75-2,00% годовых и произошло на фоне аналогичных мер других ведущих центробанков, смягчающих денежно-кредитную политику для борьбы с последствиями торговой войны США и КНР и другими рисками для глобальной экономики, передает Reuters.

Несмотря на разногласия относительно необходимости снижения стоимости заемных средств, американский центробанк сократил ключевую ставку во второй раз с начала года.

Президент США Дональд Трамп в твиттере отреагировал на решение ФРС: “(Глава ФРС) Джей Пауэлл и ФРС Подвели Снова!”.

ФРС также расширила гэп между процентной ставкой, которую она платит банкам за превышающие норматив резервы, и верхней границей ключевой ставки для решения проблем денежного рынка, вызвавших интервенции ФРБ Нью-Йорка на этой неделе.

Решение о снижении ставки было принято 7 голосами против 3, и комитет указал на сохраняющиеся глобальные риски и “ослабевшие” инвестиции и экспорт.

В заявлении ФРС говорится, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, расходы домохозяйств растут сильными темпами, инфляция остается ниже 2%.

Федрезерв продолжит изучать поступающую информацию, поступит “как потребуется” для сохранения экономического роста.

Обновленные прогнозы указывают на то, что ФРС в среднем ожидает, что ставки останутся в новом диапазоне и в 2020 году. Однако признаком продолжающегося раскола в ФРС стало то, что 7 из 17 ее членов предрекли еще одно снижение ставки в 2019 году.

Пятеро других, напротив, считают, что ставки должны подрасти к концу года.

Комментируя решение, эмиссионный банк США указал на намерение сгладить "неопределенность" в отношении возможного начала нового кризиса на финансовых рынках. "Хотя расходы домохозяйств росли высокими темпами, сократились долгосрочные капиталовложения бизнеса и экспорт", - отмечается в заявлении.

31 июля ФРС США впервые за последние десять с лишним лет снизила процентную ставку - на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2 до 2,25 процента годовых. Это стало первым понижением базовой ставки с декабря 2008 года. Причинами решения послужили, в частности, неопределенность в мировой экономике и торговые войны, а также "ослабленное инфляционное давление".

Такие меры ФРС знаменуют изменение кредитно-денежной политики США. Во время глобального финансового кризиса 2008/2009 годов ведомство агрессивно понижало ставки, чтобы достичь стабилизации экономики. После этого Федеральная резервная система начала вновь последовательно повышать базовую процентную ставку.