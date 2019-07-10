Доллар, доходность госбондов США снизились после комментариев Пауэлла

Доллар снизился в среду, достигнув сессионного минимума к иене и евро, после публикации текста речи главы ФРС Джерома Пауэлла, подготовленной для выступления в Конгрессе США.

Опасения о торговой политике и слабости глобальной экономики “продолжают оказывать давление на прогноз для экономики США”, и ФРС готова “действовать, как необходимо” для поддержки экономического роста, сообщил Пауэлл.

Доллар подешевел на 0,2% к иене до 108,63. К евро американская валюта снизилась на 0,4% до $1,1245.

Доходность двухлетних казначейский облигаций США, индикатор настроений рынка относительно процентных ставок, упала на 4,9 базисного пункта до 1,856%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 после комментариев Пауэлла перешел на положительную территорию.