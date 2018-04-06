Спекулянты нарастили число коротких позиций в долларах до максимума за пять лет

Спекулянты нарастили объем чистых коротких позиций в долларах за прошедшую неделю до максимума с конца сентября 2012 года, согласно опубликованным в пятницу даннымReuters и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Общая стоимость чистых коротких позиций в долларах, рассчитанная на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, составила $17,36 миллиарда за неделю, завершившуюся 29 сентября.

Неделей ранее стоимость чистых коротких позиций составила $13,19 миллиарда. Спекулянты сохраняют чистую короткую позицию по американской валюте 11-ю неделю подряд.

Объем чистых коротких позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, достиг $21,13 миллиарда против $16,65 миллиарда неделей ранее.

Доллар в целом продолжает восстанавливаться после падения до многолетних минимумов в начале сентября, еще больше укрепившись после “ястребиных” сигналов ФРС во время последнего заседания, которые свидетельствуют о возможности повышения процентных ставок в декабре.

Поддержку американской валюте оказали также новые планы Белого дома в отношении налоговой реформы в США, говорят аналитики.