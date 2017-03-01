ЦБР с 1 марта начал публиковать объемы валютных операций Минфина на рынке

Центробанк с 1 марта начал отдельные публикации ежедневных объемов валютных операций, проводимых им для Минфина РФ на валютном рынке, тогда как до этого дня их размер суммировался с другими операциями.

Российский Минфин при помощи Центробанка покупает на рынке ежедневно валюту расчетами "завтра" с 7 февраля, при этом ежедневный объем, согласно графику Казначейства РФ, составляет 6.281,07 миллиона рублей по 6 марта включительно.

Эта покупка проходит за счет дополнительных нефтегазовых сверхдоходов, которые российские власти решили копить при цене нефти выше заложенных в бюджет $40 за баррель. Текущие объемы сформировались с учетом январской цены на нефть.

С 7 февраля и по 27 февраля включительно было куплено валюты на 82 миллиарда рублей.

В понедельник, 27 февраля было куплено валюты на 6,4 миллиарда рублей. Центробанк сообщил, что фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.