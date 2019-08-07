Последнее обновление: 07.08.2019 10:38

Microsoft предупредила об атаках российских хакеров через принтеры

Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров: злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны.

Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе, передает dw.com.

Обнаруженные экспертами взломы корпоративных сетей смогли быть осуществлены, потому что приборы использовали для работы заводские пароли, а на одном не было установлено последнее обновление, предупреждает Microsoft.

Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия - Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании 2016 года.

В последний раз Microsoft сообщала об атаках российских хакеров в феврале - тогда их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).

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