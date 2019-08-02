Конгресс США одобрил законопроект о бюджете и потолке госдолга

Сенат США в четверг одобрил и отправил на подпись президенту Дональду Трампу законопроект о бюджете на два года, который предусматривает увеличение расходов на оборону и ряд других федеральных программ, что приведет к существенному повышению быстрорастущего госдолга.

На прошлой неделе законопроект одобрила контролируемая демократами Палата представителей.

Документ предусматривает выделение финансирования в размере $2,75 триллиона на оборону и другие сферы до 30 сентября 2021 года.

Возможность госзаимствований будет продлена как минимум до 31 июля 2021 года в попытке устранить любую вероятность дефолта в преддверии президентских выборов в ноябре 2020 года.

Законопроект “гарантирует, что наше федеральное правительство не приблизится к какому-либо долговому кризису в ближайшие недели или месяцы”, сказал лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл.

Вступление закона в силу после ожидаемого подписания документа Трампом приведет к существенному росту дефицита бюджета.

Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов с $716 миллиардов в текущем году до $738 миллиардов в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября, и до $740,5 миллиарда - в следующем.

Расходы на другие программы вырастут с текущих $605 миллиардов до $632 миллиардов в 2020-м и $634,5 миллиарда в следующем году.