Палата представителей США приняла проект бюджета

Палата представителей конгресса США в четверг приняла два законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября.

Голосование в палате проходило на фоне так называемого "закрытия правительства": с 22 декабря ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу. Причиной стало отсутствие бюджета, о котором к 22 декабря демократы и республиканцы в конгрессе так и не смогли договориться.

По итогам голосования за первый документ высказались 239 конгрессменов, а против - 192. Второй поддержал 241 человек, а не поддержали 190. Это отражает соотношение сил в палате, где большинство у демократов.

Главной причиной разногласий между партиями стало финансирование работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие его однопартийцы-республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом 5 миллиардов долларов на эти цели в рамках бюджета МВБ не предусмотрены.

Ранее в администрации уже заявили, что выступают против этих законопроектов и будут советовать президенту наложить на него вето.

По регламенту, законопроекты должны быть одобрены сенатом, где большинство у республиканцев. Их лидер Митч Макконнелл уже заявили, что они не поддержат документы.

Отдельный временный бюджет для МВД был подготовлен демократами, чтобы уменьшить негативные, в том числе и политические последствия от "закрытия", в котором обе стороны обвиняют друг друга.