Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд. Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.

В соответствии с этими данными дефицит достиг 4,6% ВВП, передает РБК.

При этом в Минфине в целом позитивно оценили результаты экономической политики президента Дональда Трампа. Так, уровень безработицы упал до самой низкой отметки за последние 50 лет, а значительная часть населения регулярно получает прибавку к зарплате. Ближайшей задачей станет принятие нового бюджета, который позволит значительно сократить ненужные расходы.

В Минфине отметили, что по итогам финансового года увеличились налоговые поступления от физических лиц, а также от корпораций. Больше стали и доходы от таможенных пошлин.

Тем не менее, расходы бюджета за истекший период также выросли на 8,2%, в том числе и из-за социальных выплат.