Конгресс США доработал законопроект о бюджете, не включил требование Трампа

Конгресс США в четверг попытается положить конец спорам о безопасности на границе с помощью законопроекта, который не предусматривает выполнение требования американского президента Дональда Трампа о выделении $5,7 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой, но может позволить избежать приостановки работы правительства.

Законодатели в среду вечером внесли заключительные правки в текст законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности (DHS), а также ряда других федеральных ведомств до 30 сентября, конца текущего финансового года.

Сенат и Палата представителей хотят принять законопроект в четверг, стремясь успеть до крайнего срока - полуночи пятницы.

Таким образом они дадут Трампу время изучить инициативу и утвердить законопроект до того момента, как истечет срок временного финансирования около четверти правительственных ведомств.

“Это соглашение предусматривает отказ от выделения требуемых президентом Трампом средств на строительство стены и включает несколько ключевых мер для того, чтобы сделать нашу иммиграционную систему более гуманной”, - сказала председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям, демократ Нита Лоуи.

По словам помощников в Конгрессе, итоговая версия законопроекта позволит администрации Трампа получить дополнительные $1,37 миллиарда на строительство новых физических барьеров на юго-западной границе, что значительно меньше, чем требует президент США.

С начала своей предвыборной кампании в 2016 году Трамп требовал выделить несколько миллиардов долларов на строительство стены на юго-западной границе, говоря, что “кризисные” условия требуют быстрого ответа для того, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов, преимущественно из Центральной Америки.

Изначально он сказал, что строительство стены протяженностью 3.200 километров будет финансировать Мексика, однако страна отвергла эту инициативу.

Трамп пока не сказал, подпишет ли законопроект, если его одобрят Палата представителей и Сенат, даже несмотря на то, что к этому его призывают многие однопартийцы в Конгрессе.

В среду американский лидер сказал, что воздержится от принятия решения до тех пор, пока не изучит финальную версию законопроекта.