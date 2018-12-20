Сенат США принял временный бюджет, отказался платить за стену на границе

Сенат США в среду одобрил законопроект о финансировании нескольких федеральных ведомств до 8 февраля, что позволит избежать частичной приостановки работы правительства.

При этом документ не предусматривает выделение $5 миллиардов на возведение стены на границе с Мексикой, которого требовал президент США Дональд Трамп.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей. Его необходимо утвердить до полуночи пятницы, когда истекает срок финансирования ряда ведомств, в том числе министерства внутренней безопасности.

Если документ будет одобрен Палатой представителей и подписан Трампом, обсуждение бюджета и финансирования стены продолжится в январе в Конгрессе нового созыва, в котором к демократам перейдет большинство в Палате представителей.

Демократы и многие республиканцы оспаривают необходимость давать Трампу $5 миллиардов на строительство пограничной стены, сомневаясь в ее эффективности для обеспечения безопасности на границе.

Белый дом сообщил во вторник, что будет искать способы перенаправить уже выделенные государственные средства на строительство стены, поскольку Конгресс не хочет идти ему навстречу.

Трамп на своей странице в твиттере в среду обвинил демократов в готовности финансировать все, кроме “безопасности границ и вооруженных сил”, тогда как старший советник президента США Келлиэнн Конуэй упрекнула законодателей-республиканцев в том, что они были недостаточно настойчивы в этом вопросе.