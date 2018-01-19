Последнее обновление: 19.01.2018 15:37

Палата представителей США утвердила временный бюджет

Палата представителей США утвердила проект временного финансирования федерального правительства до 16 февраля. За документ в четверг, 18 января, проголосовало большинство членов нижней палаты американского Конгресса.

Теперь проект временного бюджета должен пройти голосование в Сенате, где его могут блокировать демократы, не поддерживающие новую резолюцию из-за отсутствия мер по защите от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан призвал демократов в Сенате поддержать проект временного бюджета.

Данный проект временного бюджета - уже четвертый по счету. Последняя резолюция была принята в конце декабря 2017 года, срок ее действия истекает в ночь на 20 января. Если меры временного финансирования не будут продлены, федеральные учреждения закроются, а большинство сотрудников уйдут в неоплачиваемые отпуска.

Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является военный бюджет, против его резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансирование строительства стены на границе США и Мексики.

В 2013 году из-за бюджетного кризиса правительство США было вынуждено частично приостановить работу на 16 дней. Это был первый простой госучреждений с середины 1990-х годов.

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