Конгресс США представил проект бюджета, предусматривающий расходы в $1,3 триллиона

Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США в среду представили план финансирования правительства до конца сентября на сумму $1,3 триллиона, который включает выделение дополнительных $80 миллиардов на оборонные расходы, но не предусматривает финансирование ряда иммиграционных инициатив президента Дональда Трампа.

Одобрение законопроекта Палатой представителей и Сенатом до полуночи пятницы позволит избежать приостановки работы многих федеральных ведомств и прекращения программ, начиная с выходных, когда истечет срок текущего финансирования.

Белый дом в среду дал понять, что Трамп поддержит проект бюджета, который, вероятно, положит конец затянувшимся спорам о приоритетных расходах в финансовом году, начавшемся 1 октября.

Контролируемому республиканцами Конгрессу потребуется поддержка демократов, чтобы принять законопроект, против которого могут выступить консерваторы из Республиканской партии из-за его стоимости.

Член Палаты представителей Марк Уолкер, возглавляющий большую группу консервативно настроенных республиканцев, пожаловался, что законопроект приведет к росту дефицита бюджета.

“Крайне необходимо ограничить неконтролируемую зависимость Вашингтона от расходов, которая не ослабевает с приходом к власти республиканцев”, - сказал Уолкер.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер похвалил законопроект.

“От финансирования борьбы с употреблением опиоидов до широкополосной связи в сельских районах, от кредитов студентам до ухода за детьми - этот законопроект ставит на первое место рабочих и семьи”, - сказал он.

Трамп изначально хотел включить в законопроект расходы в размере $25 миллиардов, чтобы полностью профинансировать строительство стены на границе США с Мексикой, однако переговоры с демократами относительно этого вопроса провалились в начале недели, сообщили помощники в Конгрессе.

Вместо этого Трамп добился выделения еще около $1,6 миллиарда в текущем году на обеспечение безопасности границ, но по словам демократов, эти деньги не будут использованы для возведения бетонных стен.

Министерство внутренней безопасности США получит дополнительно $7 миллионов для найма 351 нового сотрудника в Службу таможенного и пограничного контроля.

Законопроект предусматривает не только самое существенное увеличение оборонных расходов за 15 лет, но и значительный рост расходов на другие сферы.

В частности он предполагает выделение дополнительных средств на развитие инфраструктуры, противостояние возможным попыткам России вмешаться в выборы в США и разработку законодательства в сфере контроля за оружием после нескольких случаев стрельбы в американских школах, церквях и других общественных местах.

В документе также предусматривается выделение $307 миллионов сверх запрашиваемой администрацией США суммы на борьбу с возможными хакерскими атаками России на выборах в Конгресс в 2018 году.

Законодатели спорили о бюджете на текущий финансовый год с начала 2017 года. С тех пор были приняты несколько временных инициатив. В результате неспособности Конгресса в надлежащие сроки принять необходимые законопроекты, была дважды приостановлена работа правительства.