Финляндия ужесточит правила выдачи шенгенской визы россиянам

Финляндия с 1 сентября начнет требовать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы в соответствии с директивами ЕС, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.

"С 1 сентября посольство Финляндии в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС в том, что касается сопроводительных документов для визовых заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Финляндия и раньше при необходимости запрашивала у россиян более детальные документы при подаче заявления на визу.

"Однако начиная с сентября 2019 года Финляндия систематически будет запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенской зоны", - добавили в ведомстве.