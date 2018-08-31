Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил 3,2 млрд рублей

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле 2018 года составил 3,2 млрд рублей.

Как сообщил Минфин, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2018 года сложились в сумме 29,5 млрд. рублей, или 63,9% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 13,8 млрд. рублей, или 66,0% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 6,4 млрд. рублей, или 63,2%. Налога на прибыль поступило 2,0 млрд. рублей, или 61,9%. Акцизы поступили в сумме 1,5 млрд. рублей, или 61,0%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд. рублей, или 81,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,9 млрд. рублей, или 58,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 30,9 млн. рублей, или 80,3%, Фонд гражданской авиации – 22,9 млн. рублей, или 110,6%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,5 млн. рублей, или 41,7%. По состоянию на 1 августа 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 215,9 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2018 года составили 24,9 млрд. рублей, или 54,3%.

Расходы республиканского бюджета составили 10,6 млрд. рублей, или 51,8% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 4,4 млрд. рублей (43,2%), на финансирование национальной экономики – 2,6 млрд. рублей (61,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,0 млрд. рублей (56,1%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 7,5 млрд. рублей (55,9%), Фонда универсального обслуживания – 8,8 млн. рублей (22,9%), Фонда гражданской авиации – 12,6 млн. рублей (60,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей (16,7%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2018 года сложился в сумме 4,6 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,4 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 22,1 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 10,3 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей.