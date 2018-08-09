Налоговый маневр в РФ обойдется бюджету Беларуси в 600 млн. рублей

Минфин Беларуси оценивает потери бюджета в 2019 году от налогового маневра в России в Br600 млн.

Об этом сегодня сообщил журналистам замминистра финансов РБ Дмитрий Кийко, передает БелТА.

Как уже сообщалось, первый вариант проекта бюджета на 2019 год предусматривает снижение доходов бюджета на 1,7%. Однако, Минфин уверен, что может вытянуть следующий год с профицитом.

"Бюджет сохранится с профицитом, поскольку мы сохраняем бюджетное правило, и часть получаемых доходов (в первую очередь это доходы от ввозных таможенных пошлин) будет направляться целевым образом на погашение государственного долга. Мы этот механизм сохраняем, поэтому профицит будет", - отметил Дмитрий Кийко.

"Мы сохраняем профицит с учетом того, что достаточно жестко подходим к планированию расходной части", - уточнил чиновник.