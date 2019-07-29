Число кандидатов на пост главы МВФ сократилось до трех

Правительства стран Евросоюза рассматривают лишь троих кандидатов на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) вместо прежних пяти. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в ЕС.

По сведениям издания, при выборе единого кандидата политики оценивают возможность выдвижения экс-председателя Еврогруппы и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, представительницы Болгарии Кристалины Георгиевой и главы Центробанка Финляндии Олли Рена. Таким образом, из гонки за кресло главы МВФ выбывают министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо и действующий председатель Еврогруппы Марио Сентено.

Собеседник газеты уверяет, что страны ЕС хотят ускорить процесс выдвижения европейского кандидата, так как опасаются конкуренции из развивающихся стран. По традиции пост главы фонда, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, занимает представитель одной из стран Европы, передает ТАСС.

Кандидаты Дейсселблум и Рен пользуются поддержкой североевропейских стран и вряд ли встретят сопротивление со стороны южных коллег из ЕС в отсутствие кандидатов от Испании, Италии и Португалии, пишет Financial Times. Исполнительный директор Всемирного банка, 65-летняя Георгиева получила поддержку Франции, однако внутренние правила МВФ не позволяют кандидату старше 65 лет выдвигаться на этот пост.

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил в пятницу о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.

2 июля саммит ЕС выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. В связи с этим в тот же день Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. 16 июля она подала в отставку с поста главы фонда. Решение вступит в силу 12 сентября.