МВФ советует ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

Международный валютный фонд предупредил страны ЕС о новом финансовом кризисе. По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики.

В документе, в котором МВФ оценивает экономическую ситуацию в Европе, указывается, что возможными источниками будущих проблем являются торговый протекционизм, «хаотичный Brexit», а также геополитика, передает РБК.

Так, например, в МВФ указывают, что снижение уровня торговли и падение уровня производства может привести к росту цен в том числе в сфере недвижимости и других активов. Это в свою очередь может ослабить устойчивость банков.

В этой ситуации в МВФ считают необходимым ослабление бюджетной политики Германией и Нидерландами, что может стимулировать экономический рост.

Доклад появился на фоне публикации последних макроэкономических данных, из которых следовало, что, несмотря на определенный рост в ряде стран (например, во Франции), в Германии в последнем квартале началась техническая рецессия. Ухудшилась ситуация на общеевропейском рынке труда.