В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства

Совет управляющих МАГАТЭ в четверг назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений", - сказал Ульянов.

"Сейчас начнутся интенсивные консультации, с тем чтобы определить временные рамки дальнейших шагов: когда объявляется набор кандидатов, когда открывается эта вакансия, как много времени будет на выдвижение кандидатов, когда будет прекращен прием новых кандидатур и когда завершится весь процесс рейтингово-конкурсного избрания генерального директора", - добавил российский постпред.

Внеочередная сессия Совета управляющих прошла в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано, который возглавлял агентство с 2009 года. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку с марта 2020 года.