В Швейцарии обеспокоены сокращением туристов из Европы и наплывом туристов из Азии

Жители Швейцарии обеспокоены тем, что страну "наводнили" туристы из Китая и Индии, а число гостей из Европы сократилось, сообщает портал Swissinfo.

Так, за последние 10 лет на горных курортах Швейцарии значительно сократилось число гостей из расположенной по соседству Германии.

"Зато в этом году было зафиксировано рекордное количество китайских и индийских туристов - в частности, на курорте Санкт-Мориц", - пишет портал.

Как отмечает Swissinfo, в следующем году в Швейцарии планируют запустить маркетинговую кампанию по привлечению туристов из Европы.

"Опасения населения по поводу массового туризма стоит воспринимать серьезно. Тем не менее туристы из Европы и США все еще преобладают над азиатскими гостями. Более того, туриндустрия Швейцарии смогла оправиться от кризиса 2008 года именно благодаря растущему числу туристов из Азии", - ответил на критику директор компании по маркетинговому продвижению туризма Швейцарии Мартин Нидеггер, которого цитирует портал.

Мнения пользователей в комментариях к публикации разделились. Так, некоторые заметили, что в популярных магазинах Швейцарии "уже не слышат немецкого", а шумные американские туристы "кажутся ангелами" на фоне китайцев. В то же время другой пользователь высказал мнение, что туристы из Азии "не грубые и не высокомерные" и "сами чувствуют неловкость из-за различия культурных норм".