В Стамбуле изъяли более 270 млн фальшивых долларов

В результате спецоперации, проведенной в одном из районов в европейской части Стамбула, правоохранители изъяли крупную партию фальшивых американских долларов, в общей сумме 271 млн 150 тысяч. Об этом сообщает агентство DHA.

«В ходе спецоперации выяснилось, что в помещении типографии, где проводили обыск, за электронной панелью, есть потайная дверь. За ними и были обнаружены фальшивые деньги номиналом 271 млн 150 тысяч долларов США», - сообщили в управлении отдела финансовых преступлений и борьбы с контрабандой района Эсеньюрти, где и проводился обыск.

В результате проведенной спецоперации было арестовано 5 человек.

Как отметили правоохранители, изъятые деньги стали рекордной суммой, которую обнаруживали у фальшивомонетчиков за последние годы.