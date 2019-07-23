В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой для Европы.

Парламентарий выразил мнение, что Литва должна заниматься укреплением энергетической безопасностью в регионе и не может игнорировать опасность, связанную с электростанцией.

"Если Беларусь осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту", - сказал он.

Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства – российская компания "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

Для БелАЭС выбран проект АЭС-2006. Это типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, которые якобы соответствуют современным нормам безопасности, а также требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Пуск первого энергоблока планируется осенью текущего года, второго – в 2020 году.