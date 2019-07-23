Вакарчук предлагает закон о сосуществовании с Россией

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о необходимости закона, который четко регламентирует отношения с Россией. Об этом он заявил агентству "Укринформ".

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России", - объяснил Вакарчук необходимость нового закона.

По словам певца, заявившего, что он не завершает музыкальную карьеру из-за ухода в политику, "было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят". Иначе, по словам Вакарчука, он и дальше будет разделять общество.

Созданная только в мае партия "Голос" стала одной из пяти партий, попавших в Верховную раду в результате досрочных парламентских выборов, прошедших 21 июля. После обработки 85 процентов бюллетеней у партии Вакарчука 6,03 процента голосов.