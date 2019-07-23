В Венесуэле произошел новый масштабный блэкаут

В столице Венесуэлы Каракас новое масштабное отключение электричества.

Отключение коснулось большей части города, было остановлено движение метро, через что на центральных улицах образовались пробки.

По неофициальным данным, поставки электроэнергии нарушены в 14 из 23 штатов страны.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в «атаке» на энергетический комплекс страны не названных «террористов», которые нарушили работу гидроэлектростанции на юге страны.

В свою очередь временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стал снос электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточное обслуживание и коррупцию.

А министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной могла стать «электромагнитная атака».

Напомним, первые блэкауты начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гуры.