Украине надоело жить вчерашним днем

Ни в одной другой стране Европы политические перемены не происходят демократическим путем столь стремительно и энергично, как сейчас в Украине. Там с помощью выборов идет смена старых и непопулярных элит, которая не только запускает политическую смену поколений, но и имеет последствия для партийного ландшафта страны.

Движущей силой этого процесса являются граждане Украины. Они больше не доверяют старым группировкам. Вероятно этим и объясняется тот факт, что около половины избирателей проголосовали на парламентских выборах за новые партии и тем самым за коренную перезагрузку. Старые политические силы и их партии понесли наказание.

Окончательного подсчета всех голосов на выборах в Верховную раду нужно еще немного подождать. И так как состав украинского парламента формируется наполовину по партийным спискам, а наполовину - депутатами-одномандатниками, понадобится некоторое время, пока прояснится будущий расклад сил. Но уже сейчас очевидно: новообразованная партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского одержала явную победу на выборах.

Она хоть и не добилась желаемого абсолютного большинства, но оставила всех конкурентов далеко позади. И теперь по праву претендует на формирование правительства. Однако для этого ей надо будет вступить в коалицию.

Как и ожидалось, бывший комедийный актер и телезвезда Зеленский добавил в свою копилку новый успех после президентских выборов, которые стремительно подбросили его в апреле на политическую вершину в Киеве. Низкая явка на парламентских выборах - лишь небольшой повод для более сдержанной реакции. Причиной этого, вероятно, стало то, что выборы эти были досрочными, а потому прошли посреди лета.

Почти все кандидаты из списка "Слуги народа", которые пройдут в парламент, - малоизвестные люди. Это их слабость, потому что у них нет политического опыта. Но избиратель, очевидно, увидел именно в этом скорее преимущество: новые люди должны привнести свежий ветер в Раду. В демократии это называется перезагрузкой.

Примечательно, что помимо "Слуги народа" Зеленского пятипроцентный барьер в Верховную раду преодолела еще одна новая партия. Речь о партии "Голос" популярного украинского рок-музыканта Святослава Вакарчука. Эта партия тоже была основана совсем недавно.

Представители старой политической элиты Украины оказались главными проигравшими этих выборов. К ним относится пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" олигарха Виктора Медведчука, который демонстративно отправился к хозяину Кремля Владимиру Путину незадолго до выборов. Медведчук тесно связан с Путиным. Несмотря на это, его партия, получив чуть более 10 процентов, станет второй по величине силой в новом парламенте. Но от прежней мощи, которой эти пророссийские политические силы обладали до войны в Донбассе, осталось не так много. Слабый результат этой партии показывает, насколько заметно агрессивная политика Путина в отношении Украины ослабила местный пророссийский политический лагерь.

В числе проигравших оказались также Юлия Тимошенко со своей партией "Батькивщина" и партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Для Порошенко это поражение вышло особенно болезненным. За его партию не проголосовала и десятая часть избирателей. Столь низкого результата едва ли хватит, чтобы возглавить сильную оппозицию, о чем он заявлял накануне. К слову, на нынешних выборах никакой роли не сыграли радикальные политические силы. Вопреки утверждениям российских пропагандистских статей, теперь, как и в 2014 году, праворадикальные и фашистские группировки не снискали успеха.

Сейчас для президента Зеленского начинается настоящая проверка. Прежде всего он должен будет вскоре представить в сотрудничестве с парламентом первые политические результаты. Сюда относятся инициативы по решению конфликта с Россией и сепаратистами в Донбассе, а также решительные шаги в борьбе с коррупцией и кумовством украинских олигархов. Этого ждут не только избиратели, но и партнеры Украины в Европе.