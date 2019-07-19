В Вильнюсе задержан подозреваемый по делу о "грязной нефти"

Вильнюсский окружной суд санкционировал задержание на три месяцабывшего генерального директора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко - фигуранта дела о загрязнении хлорорганическими соединениями нефти, поставлявшейся по трубопроводу "Дружба". Об этомсегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя суда.

Ружечко обратился к литовским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Днем ранее его задержали в Вильнюсе сотрудники Международной организации уголовной полиции (Интерпола). Российский предприниматель находился в международном розыске.

По делу о загрязнении трубопровода "Дружба" проходят 13 человек, четверо из них взяты под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, двое - под подпиской о невыезде, напоминает "Интерфакс".

Еще двое - Ружечко и бывший бенефициар холдинга "Петронефть" Роман Трушев - были объявлены в международный розыск. Суд вынес решение об их заочном аресте.

Ранее Трушев в разговоре с DW выразил мнение, что "испортить такое количество нефти способен только большой поставщик". По приблизительным оценкам, речь идет об 1-3 млн тонн нефти, в которую попал опасно высокий объем хлоридов.

По версии Следственного комитета (СК) России, в загрязнении магистрального нефтепровода, поставляющего российскую нефть в Германию и другие страны Евросоюза, виновато некое организованное преступное сообщество из Самарской области. Чтобы скрыть хищения, преступники, считает СК, поставляли нефть с добавлениями хлорсодержащих соединений. Роман Трушев утверждает, что такая версия не выдерживает никакой критики уже хотя бы потому, что мало какая фирма располагает таким количеством хлорорганики. Уголовное дело против него Трушев воспринимает как "поиск козлов отпущения".

В конце апреля Россия из-за загрязнения нефти столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире.