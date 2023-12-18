Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре увеличилось на 7,9%

В Беларуси объем промышленного производства в январе-ноябре 2023 года составил 170,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Как сообщает Белстат, производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,6%, в обрабатывающей - на 9,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,8%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,6%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года составил 106,9%, к октябрю 2023 года - 101,4%.-